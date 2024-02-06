

Президент Грузии: «Путь русификации — не альтернатива!»

06.02.2024 13:47





Президент Грузии Саломе Зурабишвили, представляя в парламенте ежегодный отчет, заявила, что путь русификации не является для Грузии альтернативой, поскольку остаться в изоляции, остаться один на один с Россией — самое трагичное и опасное для страны.



По словам президента, получение статуса кандидата в ЕС «означает вхождение в европейское пространство безопасности, тем самым возвращение к роли активного игрока на международной и региональной арене».



«Получение статуса кандидата — вхождение в европейское пространство безопасности, тем самым возвращение к роли активного игрока на международной и региональной арене. Таким образом, мы становимся прямым партнером Европы, которая недавно проявила такую твердость и принципиальность.



Он зарекомендовал себя как надежный партнер и опора для будущего безопасного и мирного региона. Безошибочным признаком его ответственности и демократичности является то, что он сумел привести пример диалога и демократии, когда они потратились на достижение консенсуса и даже не учли диктат большинства», — заявила Зурабишвили.



По его словам, путь русификации — не альтернатива.



«Европа также означает укрепление независимости: европейская семья — это альтернативное пространство, где наша идентичность, культура и ценности будут защищены и представлены. Путь к русификации не является альтернативой!



Мы прошли это. В нас эта память не стерта. Для некоторых наших братских, малых кавказских народов, которые сейчас считаются вымершими, этот путь был трагичен. Этот путь фатален для абхазского языка, культуры и самобытности!



Европа — это пространство, где свободные нации, множество языков, меньшинств, регионов, разнообразные культуры и самобытности защищены равенством и законом», — подчеркнула глава государства.



Отметим, при появлении Саломе Зурабишвили в зале заседаний стоя президента Грузии поприветствовали только представители оппозиции. Депутаты «Грузинской мечты» остались сидеть на местах. Лидер фракции партии власти Мамука Мдинарадзе, сидя на месте, ответил Зурабишвили на ее привествие.



Это — последнее выступление Саломе Зурабишвили в ранге президента Грузии с годовым отчетом. Срок ее полномочий истекает в конце 2024 года.



Источник: СОВА

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