

Зурабишвили: Баланс между ветвями власти в Грузии нарушен

06.02.2024 13:48





Президент Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия столкнулась с серьезной проблемой: нарушением баланса между ветвями власти и беспрецедентным укреплением власти одной политической силы.



Президент Грузии сегодня выступает перед парламентом с годовым отчетом.



«Между партией и правительством нет разделительной линии. В 2023 году вместо демократических реформ мы стали свидетелями беспрецедентного усиления власти… «, — заявила Зурабишвили.



По ее словам, это, в частности, выразилось в в инициации «российского закона» — попытке принять закон об иноагентах. Также она напомнила о попытке правящей партии объявить ей импичмент — так как независимость президентского института была для нее неприемлема. Одновременно мы увидели «плачевное (зависимое — прим.ред.) состояние Конституционного суда». — сказала Зурабишвили.



«Все это происходит тогда, когда целью страны, движущейся в Европу, должно быть укрепление независимых институтов. Резко нарушен необходимый баланс между ветвями власти, являющийся краеугольным камнем демократии…Вместо надзора и контроля над правительством парламент стал лишь исполнителем партийной политики».



По ее словам, происходит беспрецедентное укрепление правящей партии, парламент стал исполнителем партийной политики, этому же служит судебная система, а элитная коррупция достигла новых масштабов.



«Аппетит элиты не имеет границ, фактически ничего не контролируется и никто не несет ответственности», — заявила Зурабишвили.



Одновременно она раскритиковала оппозицию, призвав ее наконец прекратить ругаться друг с другом и «разжигать нигилизм в обществе».



«Основная задача оппозиции сегодня: мобилизовать общество, поддерживающее европейский выбор», — сказала Зурабишвили, призвывая объединиться вокруг этого приоритета.





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