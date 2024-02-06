

Президент Грузии заявила о российских гибридных угрозах

06.02.2024 13:48





Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего ежегодного выступления перед парламентом рассказала о вызовах в сфере безопасности.



В этом контексте Саломе Зурабишвили упомянула войну России в Украине и заявила, что, несмотря на неудачу на фронте (или из-за нее), Россия начала новые гибридные военные атаки против Грузии.



«План России по превращению порта Очамчира в военную базу служит переносу противостояния на Черное море, в наши территориальные воды и тем самым создает угрозу стратегической перспективе Черного моря», — заявила Саломе Зурабишвили.



Среди вызовов в сфере безопасности президент назвала объявление мобилизации на оккупированных территориях, шаги, предпринятые в направлении аннексии (захват порта Очамчира, государственной дачи в Бичвинта и сухумского аэропорта), пренебрежение правами человека и уничтожение культуры.



«На линии оккупации продолжаются постоянные запугивания, преследования, похищения и убийства населения. В масштабах страны (осуществляется) антизападная (пропаганда) и пропаганда псевдоединоверия, поощрение/финансирование пророссийских групп, усиление кибератак на госучреждения – намек на то, чего следует ожидать от выборов.



К категории гибридной войны относится массовая российская иммиграция, которая оказала прямое влияние на экономику и в целом увеличила зависимость страны от российских денег и рынка, а также долю российского капитала в стране.



Также гибридная стратегия основана на ряде различных провокаций: возобновление полетов, беспрепятственный въезд (членов) ФСБ и других высокопоставленных чиновников, российский круизный лайнер в Батуми, икона Сталина в соборе Самеба… все это направлено на разжигание розни, конфронтации и создание угрозы дестабилизации в обществе», — заявила Саломе Зурабишвили.



Источник: СОВА

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