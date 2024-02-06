

Посольство Украины в Грузии призвало не политизировать «дело о взрывчатке»

06.02.2024 13:48





Посольство Украины прокомментировало заявление СГБ Грузии о попытке провоза через территорию страны взрывных устройств и взрывчатки из Украины в Россию.



Дипмиссия призвала не политизировать вопрос и заявила, что готова к взаимодействию с правоохранительными органами Грузии.



Дословно:



«Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге СГБ Грузии, выясняет все обстоятельства, в частности, как утверждается, причастности граждан Украины к противоправной деятельности.



Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела.



Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов».



СГБ сообщило в понедельник, что в Грузии обнаружены взрывные устройства и большое количество взрывчатых веществ, часть из них пытались через Грузию из Украины доставить в Россию.Взрывчатка общим весом 14 кг поступила в страну под видом аккумуляторов электромобилей. Груз был отправлен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и пересек турецко-грузинскую границу через КПП «Сарпи» 19 января. Далее была попытка провезти половину устройств в Россию, но ее остановили Контртеррористический департамент СГБ.

СГБ указывает, что организатором транспортировки являлся уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии «Слуга народа». Фигуранты дела еще шесть граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении.



Новости-Грузия

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