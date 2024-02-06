

Бежашвили: «Коалиция победы» предложила Саакашвили кандидатуру премьер-министра

06.02.2024 13:49





Один из лидеров «Единого национального движения» Леван Бежашвили заявил, что «Коалиция победы» предложила экс-президенту Михаилу Саакашвили кандидатуру премьер-министра. По его словам, Саакашвили готов взять на себя политическую ответственность, однако в какой форме он будет заниматься политикой, «покажет процесс».



«Коалиция победы предложила ему кандидатуру премьер-министра. Естественно, он принял решение продолжить политические консультации по этому вопросу. Он сам определится в какой форме он будет участвовать в выборах и в какой форме возглавит эти процессы. Естественно, эти процессы будут продолжаться. В связи с предстоящими выборами у нас пройдут политические консультации с различными партиями, в том числе с представителями гражданского общества, новыми лицами в политике, которые мы привлечем. Естественно, этот процесс выявит и покажет какая роль и функция будет у Михаила Саакашвили в этом процессе.



Главное, что есть решение, что бы он активнее участвовал в этих процессах и взял на себя ответственность. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, он бы практически встал во главе освободительного движения страны», — заявил Бежашвили в эфире телеканала «ТВ Пирвели».





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