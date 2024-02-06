

Зурабишвили: Обращаюсь к оппозиции, прекратите ругаться

06.02.2024 13:54





«Обращаюсь к оппозиции, прекратите ругаться, обзываться и противостояние друг с другом, это разжигает в обществе безнадежность и нигилизм», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в парламенте, где она выступила с годовым отчетом.



По словам Зурабишвили, оппозиция должна суметь договориться об основных приоритетах страны.



«В мои обязанности не входит подталкивать вас или говорить об объединении или разобщении, но скажу вам, что вы должны договориться об основных приоритетах страны. Вы должны показать общественности, что вы все же можете говорить, работать и достигать результатов для достижения европейской цели. Основная обязанность оппозиции — мобилизовать и вовлечь общество, поддерживающее европейский выбор», — сказала Саломе Зурабишвили.





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