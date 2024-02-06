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Кобахидзе: Президент подтвердила, что намерена создать псевдо-центристскую политическую силу.
06.02.2024 13:54
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в годовом отчете президента Грузии Саломе Зурабишвили нет ничего интересного.
Как отметил Кобахидзе, президент подтвердила, что намерена создать псевдо-центристскую политическую силу.
«В выступлении президента не было ничего интересного. Единственное, что было интересно, это то, что она реально подтвердила те планы, о которых мы говорили. Она явно намерена создать псевдо-центристскую политическую силу. По этой причине она уйдет в отставку в сентябре и примет участие в выборах. Это было единственно интересное, что мы смогли узнать из её выступления. Остальное было обычным выступлением представителя радикальной оппозиции», — сказал Кобахидзе.
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