

Кобахидзе: Президент подтвердила, что намерена создать псевдо-центристскую политическую силу.

06.02.2024 13:54





Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в годовом отчете президента Грузии Саломе Зурабишвили нет ничего интересного.



Как отметил Кобахидзе, президент подтвердила, что намерена создать псевдо-центристскую политическую силу.



«В выступлении президента не было ничего интересного. Единственное, что было интересно, это то, что она реально подтвердила те планы, о которых мы говорили. Она явно намерена создать псевдо-центристскую политическую силу. По этой причине она уйдет в отставку в сентябре и примет участие в выборах. Это было единственно интересное, что мы смогли узнать из её выступления. Остальное было обычным выступлением представителя радикальной оппозиции», — сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





