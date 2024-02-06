

Саломе Зурабишвили обратилась к будущему премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе

06.02.2024 13:55





Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к будущему премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе с вопросом: «Как вы собираетесь выполнять европейский заказ общества, в частности выполнять рекомендации перед выборами?» — как к человеку, с кем связано представление Гаврилова, аннулирование документа Шарля Мишеля, антиевропейская риторика и импичмент главы государства.



Глава государства отметила, что поднимает вопросы общественности. Зурабишвили от имени народа Грузии интересуется: представит ли кандидат в премьеры план, где будут четко и в сроки прописано то, как будет он менять состав Высшего совета юстиции и Верховного суда, и как обеспечит он состав избирательной комиссии на основе консенсуса.



«Представляете ли вы план:



где будет четко и в установленные сроки указано, как вы измените состав Высшего совета юстиции и Верховного суда;

где будет прописано, каким образом вы обеспечите состав избирательной администрации на основе консенсуса;

где вы предоставляете Антикоррупционной службе права на проведение расследований и независимость;

где вы обеспечите независимость Национального банка и как мы сможем приблизиться к внешней политике ЕС и политике безопасности?», — заявила президент.

Глава государства подчеркнула, что ответственность за выполнение 9 условий Еврокомисии «возлагается на того, в чьих руках все рычаги власти — правительство, парламентское большинство и теперь уже на их правителя — Бидзину Иванишвили».



«Ясно, что никто не может выполнить эти приоритеты в одностороннем порядке, потому что то, что должно быть сделано, является ответственностью каждого перед страной и будущим.



Однако в то же время ясно, что главная обязанность и ответственность лежит на правительстве, парламентском большинстве и теперь их правителе Бидзине Иванишвили. Они несут коллективную и личную ответственность за незамедлительное выполнение 9 рекомендаций ЕС», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.



Отметим, при появлении Саломе Зурабишвили в зале заседаний стоя президента Грузии поприветствовали только представители оппозиции. Депутаты «Грузинской мечты» остались сидеть на местах. Лидер фракции партии власти Мамука Мдинарадзе, сидя на месте, ответил Зурабишвили на ее привествие.



Это — последнее выступление Саломе Зурабишвили в ранге президента Грузии с годовым отчетом. Срок ее полномочий истекает в конце 2024 года.





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