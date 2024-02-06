

Президент: В категорию гибридной войны вписывается массовая российская иммиграция

06.02.2024 13:57





В масштабе государства происходит антизападная и псевдоединоверная пропаганда, поощрение и финансирование пророссийских групп, рост кибератак на госинституты, и все это указывает на то, чего нам ожидать к выборам, - заявил президент Грузии Саломе Зурабишвили на пленарном заседании парламента, где представит годовой отчет.



По ее словам, гибридная стратегия основывается на ряде различных провокаций, в том числе это «произвол» круизного лайнера в Батуми, «икона Сталина» в соборе Троицы, целью чего является разжигание розни, конфронтации в обществе и создание угрозы дестабилизации в стране.



«В категорию гибридной войны вписывается массовая российская иммиграция, которая оказала прямое влияние на экономику и в целом увеличила зависимость страны от российских денег и рынков, а также долю российского капитала в стране. Также гибридная стратегия основывается на ряде различных провокаций: беспрепятственный въезд высокопоставленных чиновников ФСБ, «произвол» российского круизного корабля в Батуми, икона Сталина в соборе Троицы… Все это направлено на разжигание розни, противостояния и создание угрозы дестабилизации», - заявила Зурабишвили.





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