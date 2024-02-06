|
|
|
Кобахидзе: Речь президента была «обычной речью радикальной оппозиции»
06.02.2024 13:57
Кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что речь президента была «обычной речью радикальной оппозиции» и «неинтересной».
Кобахидзе отметил, что Зурабишвили намерена создать «псевдообъективную» политическую силу.
«Там не было ничего интересного. Единственное, что было интересно, она фактически подтвердила планы, о которых мы говорили. Очевидно, она намерена создать псевдообъективную политическую силу.
Для этого она уйдет в отставку в сентябре и примет участие в выборах. То, что мы можем считать с этого выступления, — единственное, что было интересным. Остальное было обычной речью представителя радикальной оппозиции», — сказал Кобахидзе.
Журналисты попросили Кобахидзе оценить заявление Зурабишвили, где президент заявил, что страной фактически правит Бидзина Иванишвили. В ответ Кобахидзе заявил, что «неинтересно комментировать фразы Саломе Зурабишвили».
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна