

Саломе Зурабишвили обращается к Бидзине Иванишвили

06.02.2024 14:33





Я обращаюсь к Бидзине Иванишвили, общественность не знает, почему вы кого-то отстраняете или приводите - из-за преступлений перед страной, из-за разных мнений или по другим причинам, которых мы не знаем? - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем ежегодном отчете парламенту.



По ее словам, общественность должна знать, как и когда почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили собирается переходить от однопартийной, единоличной и вертикальной модели к демократической, европейской модели.



«Сегодня главным адресатом вопросов общества является не премьер-министр, не председатель парламента и не правящая партия, а тот, кто реально управляет страной. Поэтому я обращаюсь к Бидзине Иванишвили, общественность имеет полное право услышать ваше мнение – что означают слова, сказанные по вашему возвращению о коррупции и внешней политике страны? Общественность не знает, почему вы кого-то отстраняете или приводите - из-за преступлений перед страной, из-за разных мнений или по другим причинам, которых мы не знаем?



Поскольку общество ждет новой европейской модели управления, оно также должно знать, и вы должны сказать ему, как и когда намерены перейти от однопартийной, единоличной и вертикальной модели к демократической, европейской модели; общество ждет от вас ответа - когда вы отстраните от суда Мурусидзе и Чинчаладзе, С одной стороны вы боретесь, или говорите, что боритесь с «Национальным движением», а с другой стороны, его пережиткам ничего не угрожает», - заявила Саломе. Зурабишвили.





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