

Зурабишвили: Элитарная коррупция достигла новых масштабов

06.02.2024 14:39





«Элитарная коррупция достигла новых масштабов, что является показателем того, что аппетит элиты не имеет предела и фактически ничего не контролируется и никто не несет ответственности; это происходит потому, что элитная коррупция является необходимым цементом, который скрепляет надежную касту вокруг монолитной власти», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на первом пленарном заседании весенней сессии парламента, где она представляет годовой отчет.



По словам президента, после обретения Грузией независимости ни одно из правительств не смогло найти в себе силы «полностью разрушить монолит власти».



«После обретения независимости ни одно правительство не смогло найти в себе силы и волю полностью разрушить монолит власти и восстановить демократический баланс сил. Власть переходила из рук в руки, появлялся другой собственник, но система та и не была коренным образом преобразована. Эта система предполагает концентрацию власти в одних руках и на одной вертикали, использование суда и всех правоохранительных органов как вспомогательных инструментов власти», — заявила Зурабишвили.



По мнению президента, судебный «клан» стал инкарнацией этой вечной системы.



«Мурусидзе и Чинчаладзе с той же самоотверженностью служат сегодняшней правящей команде, как служили и прошлой власти, и если ничего не изменится, то и завтра они найдут нового хозяина, которому заявят о своей верной службе. Эта система характеризуется желанием притеснить оппозицию. Системе не нужен ни политический конкурент, ни критическое мнение. Поэтому любая альтернатива автоматически демонизируется, т.е. безапелляционно навешивается ярлык предателя, агента, радикала. Кто отходит от моей власти, значит, борется против страны. Компроматы – это инструмент дискредитации и разрушения, а взяточничество – мягкая альтернатива», – заявила Саломе Зурабишвили.





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