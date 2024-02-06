

Президент Грузии обратилась к тому, «кто реально управляет страной»

06.02.2024 14:45





Президент Саломе Зурабишвили обратилась к основателю «Грузинской мечты» и Бидзине Иванишвили, который был избран почетным председателем партии после того, как в третий раз пришел в политику.



Президент говорит, что главным адресатом вопросов от общественности является Иванишвили, поскольку именно он «фактически управляет страной».



«Сегодня главным адресатом вопросов общества является не премьер-министр, не председатель парламента и не правящая партия, а тот, кто реально управляет страной. Поэтому я обращаюсь к Бидзине Иванишвили, общественность имеет полное право услышать ваше мнение – что означают слова, сказанные по вашему возвращению о коррупции и внешней политике страны?



Общественность не знает, кого и почему вы отстранили, или кого и почему вы привлекли (к ответственности) за преступление перед страной, вы их отстранили из-за различия мнений или по другим причинам, которые мы не знаем? Поскольку общество ожидает новой европейской модели управления, оно также должно знать и вы должны им рассказать, как и когда вы намерены перейти от однопартийной, единоличной и вертикальной модели к демократической, европейской модели;



Общество ждет вашего ответа — когда вы отстраните Мурусидзе-Чинчаладзе от суда, в то время как вы, с одной стороны, боретесь или так говорите, с «Национальным движением», а с другой стороны, его наследию ничего не угрожает», — обратилась Зурабишвили к Иванишвили.



До Иванишвили президент обратилась к будущему премьер-министру Ираклию Кобахидзе. Зурабишвили напомнила ему о допуске Гаврилова в парламент, аннулировании документа Шарля Мишеля и антизападной риторике. Президент поинтересовалась в свете всего перечисленного, как Кобахидзе намерен выполнять заказ общественности по евроинтеграции страны.





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