

«Национальное движение» готово присоединиться к инициативе президента и создать «Платформу единства для Европы»

06.02.2024 15:34





«Национальное движение» готово присоединиться к инициативе президента Саломе Зурабишвили по созданию «Платформы единства для Европы».



По заявлению председателя фракции «Национальное движение» Тины Бокучава, на выборах важно единство.



По ее словам, сделанные президентом послания важны.



«Президент Зурабишвили сказала о необходимости перемен и о том, что стране нужен не единоличный правитель, а коалиционное правительство европейского типа. Я думаю, что это важный посыл перед выборами. Я также хотела бы услышать от нее посыл относительно президента Саакашвили, потому что это самый фундаментальный вопрос, связанный с президентом Зурабишвили, поскольку у нее есть возможность использовать свое дискреционное, конституционное право, чтобы положить конец этой исторической несправедливости и освободить президента Саакашвили», - заявила Тина Бокучава.



Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе своего выступления с ежегодным докладом в парламенте страны предложила политическим партиям и гражданскому обществу создать хартию будущего – «Платформу единства для Европы».



Как отметила президент, она готов взять на себя ответственность за формирование этой платформы и создать координационный центр при администрации президента, который объединит все конкретные предложения по европейским приоритетам и поможет сформировать совместный документ путем диалога и консенсуса.



По ее словам, стране необходимо единство, реальная цель и объединение живых сил вокруг этой единой цели.





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