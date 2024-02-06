

Супруга Кобахидзе покинет должность главы Агентства

06.02.2024 15:34





Супруга Ираклия Кобахидзе, кандидата в премьер-министры Грузии, покинет государственную должность.



Наталия Моцонелидзе, сообщалось, возглавляет находящееся в непосредственном подчинении премьера Агентство государственного и частного сотрудничества.



Кандидат в премьеры заявил, что «конфликта интересов не будет».



«Конфликта интересов не будет. Законодательство также предусматривает соответствующие меры. Но даже если бы так не было, естественно, все формальные или неформальные интересы были бы исключены», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.



Согласно законодательству Грузии, государственный служащий не может осуществлять надзор за организацией, в органах управления которой работают члены его семьи.



Отметим, Агентство государственного и частного сотрудничества было создано правительством 5 сентября 2018 года. Тогда премьер-министром Грузии был Мамука Бахтадзе. С момента своего вступления в силу ведомство находится в прямом подчинении главы правительства — именно он назначает и освобождает от должности его председателей.



Наталия Моцонелидзе начала работу в Агентстве с июня 2019 года в должности заместителя председателя, а в ноябре стала исполняющей обязанности председателя. Это период, когда правительство возглавлял нынешний оппозиционер Георгий Гахария.



Источник: СОВА

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