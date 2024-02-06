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Два человека погибли в горной Аджарии из-за схода лавин и оползней


06.02.2024   15:35


Число погибших в результате схода лавин и оползней в горной Аджарии за последние сутки увеличилось до двух.

Под развалинами собственного дома в селе Цониариси погиб инспектор Кедского управления полиции Темур Барамидзе.

Ранее сообщалось, что лавина снесла жилой дом в селе Тхилвана Хулойского муниципалитета, погибла женщина. Ее мужа удалось спасти из под завалов соседей.

Ранее Агентство окружающей среды предупредило об ухудшении погоды, особенно на западе Грузии.


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