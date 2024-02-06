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Посольство Украины призывает Грузию воздержаться от политизации дела об обнаружении взрывчатки


06.02.2024   15:38


Посольство Украины в Грузии призывает власти Грузии воздержаться от политизации дела об обнаружении взрывчатки и выражает готовность к сотрудничеству.

В заявлении, опубликованном 6 февраля, также указано, что украинская сторона проверяет информацию, опубликованную Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии.

«Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге СГБ Грузии, выясняет все обстоятельства, в частности, как утверждается, причастности граждан Украины к противоправной деятельности.

Посольство надеется, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела.

Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов», – говорится в заявлении посольства Украины.

По информации СГБ Грузии, Контртеррористический центр ведомства изъял в Грузии 14 килограммов взрывчатки, которые были доставлены из украинского города Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию через КПП «Сарпи».


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