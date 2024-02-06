

Зурабишвили: Основная задача оппозиции, мобилизовать общество, поддерживающее европейский выбор

06.02.2024 15:38





Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозиционные партии прекратить конфликтовать друг с другом.



По ее мнению, грузинская оппозиция должна заняться мобилизацией общества в поддержку европейского выбора.



«Я обращаюсь к вам, оппозиция. На вас также лежит определенная ответственность прекратить ругать друг друга, материть и противостоять друг другу, это то что порождает в обществе безнадежность и нигилизм. Это не мое дело, подталкивать вас или говорить вам (что делать), объединяться или расходиться, однако, я скажу, что вы должны суметь договориться по основным приоритетам страны.



Вы должны показать общественности, что вы все еще можете вести диалог, работать и достигать результатов в достижении этой европейской цели. Основная задача оппозиции, мобилизовать общество, поддерживающее европейский выбор», — сказала Зурабишвили.





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