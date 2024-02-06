

Президент Грузии заявила, что как и во времена Шеварднадзе и Саакашвили, в стране действует однопартийная система

06.02.2024 15:42





Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала «Грузинскую мечту» (ГМ) и назвав обмен постами между Ираклием Кобахидзе и Ираклием Гарибашвили «сохранением и укреплением однопартийной системы власти».



В ходе своего выступления в парламенте президент заявила, что в 2023 году с точки зрения демократии Грузия столкнулась со многими вызовами, в том числе с российским законом об «иностранных агентах». По словам президента, парламент реализует политику правящей партии и не выполняет возложенную на него функцию.



«Вызовы в плане демократии не уменьшились: в 2023 году вместо проведения демократических реформ мы увидели беспрецедентное усиление власти, что отразилось в инициации российского закона. Это была попытка запугать гражданское общество», — заявила президент.



По ее словам, несмотря на то, что этот закон «об иноагнетах» был провален, за ним последовал закон «О Национальном банке», изменения в порядке избрания председателя ЦИК и, наконец, попытка объявить президенту импичмент.



«Последнее выявило не только неприемлемость независимости президентского института, но и плачевное состояние Конституционного суда. Все это происходит тогда, когда целью страны, движущейся в Европу, должно быть укрепление независимых институтов. Резко нарушен необходимый баланс между ветвями власти, являющийся краеугольным камнем демократии. Между партией и правительством нет разделительной линии.



Кроме того, вместо надзора и контроля над правительством парламент стал лишь исполнителем партийной политики. Однопартийная система Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Саакашвили, после попытки создания кратковременного коалиционного правительства в 2012-2013 годах, вернулась к старой, однопартийной, монолитной модели. Последние изменения также следуют этой линии — сохранение и укрепление системы однопартийной власти, что (в ГМ) назвали «внутренней демократией партии», или «принципом ротации», — заявила Зурабишвили во время своего выступления в парламенте.



Напомним, Ираклий Гарибашвили в своем выступлении по поводу отставки с поста премьер-министра отметил, что «главным фактором силы «Мечты» является внутренняя демократия, наиболее ярким проявлением которой является принцип ротации».





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