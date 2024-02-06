

Президент: Грузия заслуживала, заслуживает и будет заслуживать присоединения к Европе

06.02.2024 16:19





Грузия заслуживала, заслуживает и будет заслуживать присоединения к Европе! – так ответила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своей заключительной речи на заявление лидера фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе относительно «заслуживала ли Грузия статуса кандидата в члены ЕС?!»



Как отметила Зурабишвили, единственное будущее Грузии – это присоединение к Европе.



«Чтобы вы не нервничали, хочу повторить, подтвердить то, что я делаю внутри и за рубежом, Грузия заслуживала, заслуживает и будет заслуживать присоединения к Европе, это ее единственное будущее!» - заявила Саломе Зурабишвили.



Для справки, Мамука Мдинарадзе в своем выступлении на пленарном заседании обратился к Саломе Зурабишвили и попросил ее ответить на вопрос: «Заслуживала ли Грузия статуса кандидата или нет».





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