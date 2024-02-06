|
|
|
Президент: Грузия заслуживала, заслуживает и будет заслуживать присоединения к Европе
06.02.2024 16:19
Грузия заслуживала, заслуживает и будет заслуживать присоединения к Европе! – так ответила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своей заключительной речи на заявление лидера фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе относительно «заслуживала ли Грузия статуса кандидата в члены ЕС?!»
Как отметила Зурабишвили, единственное будущее Грузии – это присоединение к Европе.
«Чтобы вы не нервничали, хочу повторить, подтвердить то, что я делаю внутри и за рубежом, Грузия заслуживала, заслуживает и будет заслуживать присоединения к Европе, это ее единственное будущее!» - заявила Саломе Зурабишвили.
Для справки, Мамука Мдинарадзе в своем выступлении на пленарном заседании обратился к Саломе Зурабишвили и попросил ее ответить на вопрос: «Заслуживала ли Грузия статуса кандидата или нет».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна