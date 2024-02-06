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Мдинарадзе: Саломе Зурабишвили желает возглавить какое-то оппозиционное движение
06.02.2024 16:20
Выступление Саломе Зурабишвили было речью рядового оппозиционера, желающего возглавить какое-то оппозиционное движение и предлагающего отремонтировать беседку Шалвы и превратить ее в беседку Саломе. Она крайне тенденциозна и сформировалась как рядовой радикальный оппозиционер, - заявил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, оценивая годовой доклад президента в парламенте страны.
По его же словам, инициатива Саломе Зурабишвили «неконституционна с точки зрения ее формального статуса и не соответствует статусу президента».
«Это было выступление рядового оппозиционера, желающего возглавить какое-то оппозиционное движение и предлагающего отремонтировать беседку Шалвы и превратить ее в беседку Саломе. Вы не найдете никакой разницы между ее сегодняшней речью и речью самого радикального оппозиционера. Когда у тебя есть хоть малейшее желание быть хоть немного объективным, можно же сказать хотя бы одно слово, что в твоей стране происходит что-то хорошее», - заявил Мамука Мдинарадзе.
Вместе с тем, Мдинарадзе высказывает три версии того, какую роль может сыграть Саломе Зурабишвили.
«Похоже, что у нее есть определенная роль, которая может быть конвертирована в несколько версий: либо она должна помиловать Михаила Саакашвили и полностью свести на нет свою политическую актуализацию; вторая – не миловать Саакашвили, а создать при себе некий политический центр и принять участие в выборах.
Третья версия, которая прослеживается в ее выступлении, это: не подавать в отставку, сохранить позицию президента и осуществить удар, исходя из идей радикальной оппозиции и их планов. Эти три версии могут быть, и посмотрим, какой версии она будет следовать и какое задание выполнит», - заявил Мамука Мдинарадзе.
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