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Члены парламентской делегации стран Западных Балкан находились у линии оккупации


06.02.2024   16:20


Председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая и члены парламентской делегации стран Западных Балкан находились в селе Одзиси, недалеко от линии оккупации. Они осмотрели инфраструктуру, незаконно установленную российскими оккупационными силами.

«Члены парламентской делегации своими глазами увидели результаты российской оккупации возле линии оккупации — незаконную инфраструктуру, закрытые переходы и искусственные барьеры. Важно, чтобы все гости и партнеры, приезжающие в Грузию, посетили линию оккупации и ознакомились с жестоким лицом российской оккупации и тем, где проходит передовая линия европейской безопасности. Увиденное здесь сегодня еще раз подтверждает, что для усиления давления на государство-оккупанта необходимо нарастить усилия международного сообщества по деоккупации регионов Грузии и обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по международному праву», — заявил Ираклий Берая.

Депутаты находятся в Грузии в рамках межпарламентской конференции Грузии и стран Западных Балкан по вопросам евроинтеграции, которая прошла впервые по инициативе грузинской стороны.


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