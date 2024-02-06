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Субари: Грузия — не родина Зурабишвили, Грузию спасли предки, не уехавшие в Париж
06.02.2024 16:21
Депутат «Грузинской мечты» Созар Субари заявил с парламентской трибуны, что Грузия не является родиной Саломе Зурабишвили и что Грузию сохранили предки, борющиеся за нее здесь, на месте, а не в Париже.
«Эта страна — не ее боль, это не ее родина, не ее страна, у человека не может быть две родины. Она сделал выбор. Сделала это, когда радикальная оппозиция больше всего в этом нуждалась», — заявил представитель партии власти.
Созар Субари назвал ошибкой выбор Зурабишвили кандидатом на пост президента.
Субари также говорил о предках Зурабишвили, отметив, что он «уважает тех, кто эмигрировал», но неоднократно подчеркивал, что «Грузию спасли те, кто остался в Грузии, а не те, кто уехал в Париж».
«Наши предки не покидали эту родину, наши предки остались здесь, многие из них были расстреляны здесь, многие из них — сосланы в Сибирь. Многие из них сражались за страну, создавали грузинскую культуру. Иванэ Джавахишвили умер на кафедре, когда читал лекцию; Галактиони, жена которого была выслана, — эти люди сохранили Грузию.
Я тоже уважаю эмиграцию, но я не могу принять слово «дефитизм» (безнадежность — ред.) в адрес нашей страны от Зурабишвили, потому что наши предки не бежали, они сохранили Грузию здесь, а не в Париже. Еще раз уважаю их, но Грузия выжила здесь», — подчеркнул Созар Субари.
Отметим, 6 февраля Саломе Зурабишвили выступила в парламенте Грузии в ранге президента в последний раз — срок ее полномочий заканчивается в сентябре 2024 года. Глава государства предстала перед депутатами, дипломатами, представителями Патриархии Грузии с отчетом за 2023 год.
При появлении Саломе Зурабишвили в зале заседаний стоя президента Грузии поприветствовали только представители оппозиции. Депутаты «Грузинской мечты» остались сидеть на местах — они не считают Зурабишвили президентом страны из-за «европейского турне» без разрешения правительства.
Лидер фракции партии власти Мамука Мдинарадзе, сидя на месте, ответил Зурабишвили на ее приветствие.
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