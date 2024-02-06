

Саакашвили: Я предлагаю западным силам после победы на выборах определиться с кандидатом в президенты

06.02.2024 16:52





«Я предлагаю западным силам после победы на выборах определиться с кандидатом в президенты, я примерно догадываюсь, кто вырисовывается, но мне интересно мнение и других», — пишет в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как отмечает Михаил Саакашвили, сегодняшнее выступление президента и создавшаяся в целом политическая атмосфера ясно подтвердили, что правление олигарха расшатано.



«В то же время Саломе Зурабишвили повторила то, что я всегда говорю: оппозиционные партии должны перестать ругать друг друга и нацелиться на олигарха.



Единое национальное движение подчеркивает, что отказывается от критики других оппозиционных групп и практически всегда оставляет их нападки без ответа», — пишет Михаил Саакашвили.





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