

Давиташвили: Грузия имеет один из самых высоких показателей экономического роста в обширном регионе

06.02.2024 18:05





Наш прогноз о быстром, стабильном росте и развитии экономики Грузии сбывается ежемесячно и теперь уже подкрепляется статистическими данными 2023 года, - заявил кандидат на пост министра экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в ходе своего выступления на объединенном заседании комитетов в парламенте страны.



Как он отметил, Грузия не только смогла справиться с экономическими проблемами, вызванными пандемией, но и имеет один из самых высоких показателей экономического роста в обширном регионе, Европе и среди стран-кандидатов в члены ЕС.



«После двузначного экономического роста, зафиксированного в 2021-2022 годах, динамика высокого роста продолжилась и в 2023 году. В прошлом году экономический рост составил 7%. В 2024 году и в последующие годы экономический рост останется на высокой отметке, а ВВП на душу населения к 2024 году превысит 23 100 лари или 8 500 долларов США», - заявил Давиташвили.



По информации кандидата в министры, уровень инфляции остается ниже целевого показателя с апреля 2023 года. По его же словам, среднегодовая инфляция в прошлом году составила 2,5%, а за последние 8 месяцев - менее 1%.



«Эта тенденция сохранялась на протяжении всех трех кварталов 2023 года, а минимальный уровень безработицы был зафиксирован в квартале (III квартал - 15,6%). По предварительным оценкам, в 2023 году будет зафиксирован минимальный уровень безработицы, а уровень занятости также станет рекордным. Основной направленностью экономической политики правительства станет сокращение бедности, содействие занятости и повышение благосостояния населения.



Это означает повышение конкурентоспособности частного сектора, проведение структурных реформ, расширение экспортного потенциала и улучшение качества торговли. Экономическая политика правительства будет направлена ​​на поддержание макроэкономической стабильности, последовательное преодоление экономических вызовов и эффективное использование существующих возможностей, а это значит: содействие энергетической безопасности, диверсификация экономических функций страны и улучшение связности с ЕС. Процесс экономической интеграции с ЕС усилится и качественно перейдет на новый уровень», - заявил кандидат в министры экономики.





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