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В прокуратуре Грузии стартовали два новых учебных курса программы HELP Совета Европы
06.02.2024 18:12
В Генеральной прокуратуре Грузии стартовали два новых учебных курса программы HELP Совета Европы: «Насилие в отношении женщин и домашнее насилие» и «Преступления на почве ненависти и язык ненависти».
Курсы обучения продлятся 3 месяца, в них примут участие 39 профильных прокуроров из разных территориальных подразделений прокуратуры Грузии, прошедших первый этап специализации в конце 2023 года.
Грузия входит в десятку успешных стран платформы HELP Совета Европы, и Прокуратура Грузии внесла особый вклад в указанный процесс. В рамках сотрудничества прокуратуры и Совета Европы в 2016 году началась реализация обучающих курсов HELP. В прокуратуре проведено 23 учебных курса, в которых приняли участие 334 сотрудника. Будет активно продолжена интеграция учебных курсов HELP в специализацию прокуроров и различные учебные модули.
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