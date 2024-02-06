

Хуцишвили: Осуществляемая правительством экономическая политика будет направлена ​​на быстрый рост экономики

06.02.2024 18:33





Исходя из получения статуса кандидата в члены ЕС, в среднесрочной перспективе основной задачей правительства будет обеспечение подготовки экономики страны к членству в ЕС, - заявил кандидат на пост министра финансов Грузии Лаша Хуцишвили на совместном заседании комитетов парламента Грузии по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природных ресурсов, отраслевой экономике и экономической политике, региональной политике и самоуправлению, финансам и бюджету.



По его словам, для выполнения этой задачи осуществляемая правительством Грузии экономическая политика будет направлена ​​на быстрый рост экономики страны, углубление экономических отношений с Европейским союзом, сокращение бедности и превращение страны региональный, логистический и инвестиционный хаб.



В ходе своего выступления Лаша Хуцишвили остановился на макроэкономических показателях страны за последние годы.



Как он отметил, в постпандемический период экономика Грузии начала быстро восстанавливаться и в 2021-2022 годах был зафиксирован двузначный рост.



По его словам, среднегодовая инфляция в Грузии в 2023 году составила 2,5 процента, а в течение последних 8 месяцев уровень инфляции фиксируется ниже 1 процента.



Как он отметил, по итогам 2023 года валовой внутренний продукт на душу населения превысил 8 тысяч долларов. В 2024 году и последующих годах ожидается, что экономический рост сохранится на высокой отметке, а инфляция будет в пределах целевого показателя.



По словам Лаши Хуцишвили, анализируя последние макроэкономические параметры Грузии и стран-членов ЕС и кандидатов в ЕС, Грузия не уступает им по ряду направлений и/или находится на передовой позиции с высокими темпами экономического роста и низким показателем инфляции.



«Направление управления государственными финансами традиционно является сильной стороной нашей фискальной политики, где, как вы знаете, мы постоянно занимаем лидирующие позиции в международных оценках, в том числе в «Индексе открытости бюджета», который оценивает прозрачность бюджетного процесса, Грузия находится на первом месте в мире», - заявил Лаша Хуцишвили.





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