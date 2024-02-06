

Леван Давиташвили предоставил информацию о реализуемых в Грузии крупных инфраструктурных проектах

06.02.2024 18:34





«Превращение Грузии в многоплановый экономический и логистический хаб региона и продвижение реального потенциала в этом отношении является одним из главных приоритетов правительства», — заявил в ходе своего выступления на совместном заседании парламентских комитетов кандидат на пост министра экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.



По словам Левана Давиташвили, с этой точки зрения проект глубоководного порта Анаклия, над которым активно работает Минэкономики, приобретает особое значение — в 2024 году будет выбран частный партнер для проекта порта, а строительство планируется также начать строительство морской инфраструктуры. Кандидат в министры отметил, что проекты модернизации железной дороги и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс также будут завершены в 2024 году, что значительно сократит время, необходимое для грузоперевозок между Азией и Европой и, следовательно, является предпосылкой для привлечения дополнительных грузопотоков через страна. Также ведутся работы по проекту Тбилисского международного аэропорта.



«Проект строительства Черноморского подводного кабеля электропередач также находится в активной фазе. В настоящее время ведется работа над технико-экономическим обоснованием проекта, которое завершится к июлю 2024 года. В то же время АО «Грузинская государственная электросистема» работает над закупкой услуг по составлению отчета об экологическом и социальном воздействии, а также необходимых для проекта геотехнических и геофизических исследований морского дна», — заявил кандидат в министры.



По информации Левана Давиташвили, также будет активно продолжена работа над госпрограммой интернетизации — к 2025 году будет построено 5000 км оптоволоконной инфраструктуры и до 1000 сел получат возможность доступа к качественному и высокоскоростному сервису широкополосного Интернета.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





