

Мдинарадзе: Грузия была в опасности, ее обвинили бы в организации терактов

06.02.2024 19:13





«Мы имеем дело с невероятной историей, когда Грузию пытаются обвинить в организации терактов в России. Единственная цель этого — вовлечь Грузию в войну», — заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



Мамуку Мдинарадзе спросили о заявлении посольства Украины, где упоминается, что они надеются, что грузинская сторона воздержится от политизации дела, на что Мдинарадзе ответил:



«Что значит не политизировать, вообще не комментировать?» То есть не предавать эту историю огласке? Были выявлены конкретные люди, в связи с чем необходимо внести разъяснения. Страна находилась в огромном риске, опасности, ей грозило обвинение в организации терактов в России. Никто не упоминает, какая часть взрывных устройств осталась в Грузии и что здесь планировалось? Отдельные знаки вопроса вызывают то, что планировалось в Грузии со взрывными устройствами. Это требует дополнительного расследования, возможно, в этом отношении есть какая-то подсказка. Грузия должна была быть зафиксирована, как сторона конфликта, организатор терактов, и мы должны были молчать, это они предлагают?» — заявил Мамука Мдинарадзе.



Для справки, Служба государственной безопасности 5 февраля сообщила, что Контртеррористическим центром СГБ в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий изъято несколько единиц специальных взрывных устройств и большое количество взрывчатых веществ. Согласно материалам дела, данный процесс организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, который родом из Батуми.



По заявлению СГБ, «детали дела дают основание подозревать, что использование территории Грузии служило созданию мнения о том, что в террористических актах будет виновата Грузия».



Информацию СГБ прокомментировало посольство Украины, в котором отметили: «Мы проверяем информацию, озвученную на брифинге СГБ Грузии, и расследуем все обстоятельства. Надеемся, грузинская сторона воздержится от политизации дела».















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