

«Грузины молодцы!» – реакция экспертов РФ на заявление СГБ Грузии о взрывчатке

06.02.2024 19:16





Российские политологи, эксперты и политики комментируют заявление Службы государственной безопасности Грузии, 5 февраля объявившей о задержании груза взрывчатки, который направлялся из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Москва «должна поблагодарить Грузию за перехват украинской взрывчатки». Он сказал, что грузинские службы хорошо сработали, но нужно проверить, умышленно ли груз пропустили власти Румынии, Болгарии и Турции.



«Надо сказать [слова] благодарности грузинской таможенной службе, что они вовремя заметили эту взрывчатку. Это абсолютно правильно, в соответствии с договоренностями. Это опасный груз, который мог сработать, где угодно», – отметил он.







Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что данная ситуация может стать «хорошим фактором» для отношений России и Грузии.



«Я думаю, вот это задержание взрывчатки в Грузии – это все-таки, наверное, при помощи еще наших спецслужб, которые получили информацию. Так что грузины сработали четко, и я думаю, что это хороший политический фактор, что все же Грузия повернется к России лицом и наши отношения улучшатся», – сказал он госагентству ТАСС.



По его словам, такое количество взрывчатки и детонаторов могло быть задействовано для «серьезного взрыва на особо значимых объектах Воронежской области», таких как электростанции и теплоэлектроцентрали.



Российский аналитический центр «Катехон» отмечает, что действия Тбилиси «демонстрируют полную адекватность нынешнего грузинского руководства».



«Хотя оно не является пророссийским, власти Грузии сохраняют минимальный суверенитет, не давая втянуть свою страну в конфликт с Россией, жестко пресекают попытки использовать страну в антироссийских терактах и диверсиях. Позиция Грузии открывает возможности для налаживания российско-грузинских отношений. С другой стороны, именно из-за независимой позиции Тбилиси США будут пытаться активно сместить действующие власти страны и лично Бидзину Иванишвили, опираясь на сети сторонников прозападного вектора развития», – говорится в сообщении.



Роль Тбилиси в предотвращении теракта отметил российский радикальный философ, идеолог евразийства Александр Дугин.



«Грузины молодцы! Вообще их позиция после начала СВО свидетельствует об их уме, выдержке и прозорливости. Они правильно осмыслили, чем чревата политика безудержного рвения на Запад (см. Сорос-Саакашвили) и стали аккуратно восстанавливать свой суверенитет», – сказал он.



Грузия пытается вести политику, которая устраивает сразу всех, считает политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла.



«Грузия не придерживается русофобской позиции на сегодня. Совсем наоборот, она делает всё, чтобы усидеть на двух стульях... Или не упасть с каната, на котором танцует, как та же Турция. Грузия пытается вести политику, которая устраивает сразу всех. Запад – поскольку она приняла «релокантов» из России, «героев Верхнего Ларса». И поскольку у неё очень антирусский президент. Но и Россию, потому что очень заинтересована в торговле, в туризме, да и вообще - Запад вон, неведомо где, а Россия рядом и может вдарить, если что. Поэтому политика Грузии на словах может быть «европейской». А участвовать в терактах на территории России она не станет и, насколько это в её силах, другим помешает. Потому что небезопасно, русские могут ответить», – сказал он.



Российские правительственные ведомства сообщение грузинской СГБ пока не комментировали.



По информации грузинских спецслужб, общий вес взрывчатого вещества достигал 14 кг, к нему прилагались детонаторы, таймеры и специальные ключи. Ведомство заявило, что к ввозу взрывчатки в Грузию причастны семь граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении.



СГБ указывает, что «организатором процесса» являлся уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии «Слуга народа».





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