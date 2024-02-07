

И.о. главы МИД: Грузия продолжит углублять партнерство с США во всех приоритетных областях

07.02.2024 11:12





«В сегодняшней сложной международной геополитической обстановке важно углублять и укреплять двусторонние отношения с партнерами и дружественными государствами для достижения основных стратегических целей Грузии», — заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Илия Дарчиашвили на совместном заседании парламентских комитетов по европейской интеграции и иностранных дел.



Как заявил Дарчиашвили, Грузия продолжает углублять стратегические отношения с США, а также с европейскими странами.



«Мы продолжим углублять стратегическое партнёрство с США по всем приоритетным направлениям, предусмотренным Хартией стратегического партнёрства. При этом развитие торгово-экономических связей по-прежнему остается приоритетом. Ряд заявлений исполнительной и законодательной властей, инициированные резолюции и законодательные акты являются доказательством политической поддержки страны со стороны США. Учитывая статус страны-кандидата в Европейский союз, особое значение, естественно, придается развитию отношений со странами Европы и поднятию их на стратегический уровень, в этом направлении агентство продолжает активно работать. В этом плане заслуживают внимания уже достигнутые результаты, а именно установление диалога на высоком уровне с Италией, установление стратегического партнерства с Румынией и подписание совместной декларации о стратегическом партнерстве между Грузией и Венгрией в 2022 году», — заявил Дарчиашвили.





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