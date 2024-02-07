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Дарчиашвили: Грузия выступает и реализует сбалансированную политику для стабильности в регионе
07.02.2024 11:18
«Несмотря на сложную ситуацию в регионе, Грузия выступает и реализует сбалансированную политику, направленную на осуществление стабильности и достижение долгосрочного мира в регионе», — заявил И.О. министра иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили на совместном заседании парламентских комитетов по европейской интеграции и иностранных дел.
Как отметил Илья Дарчиашвили, Грузия неоднократно способствовала эффективной коммуникации между соседними республиками Азербайджан и Армения, запустив инициативу Мирного соседства.
«Мы готовы продолжать наше участие в этом направлении в соответствии с потребностями наших соседних стран. Мы хотим, чтобы и в будущем Тбилиси был местом для наших соседей, где они могли бы обсуждать любые актуальные вопросы, которые будут способствовать восстановлению доверия между сторонами», — заявил Илья Дарчиашвили.
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