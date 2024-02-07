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Президент приглашает на встречу «Платформы единства для Европы» и «Грузинскую мечту»
07.02.2024 11:41
По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, на встречу «Платформы единства для Европы» помимо оппозиции, она приглашает правящую партию «Грузинская мечта».
Об этом Саломе Зурабишвили сообщила журналистам у администрации президента, отвечая на вопрос, приглашена ли на встречу и «Грузинская мечта».
«Вы ведь слышали вчерашнюю речь? Это касается всех, у кого есть интерес», - сказала Саломе Зурабишвили.
Кроме того, журналисты поинтересовались у президента, как она восприняла послание Михаила Саакашвили относительно ее выступления в парламенте, однако Саломе Зурабишвили не ответила на данный вопрос.
На данном этапе на встречу в администрацию президента от оппозиции пришли лидеры партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
Что касается других оппозиционных политиков, то, как сказала «IPN» Эка Беселия, она говорила с Саломе Зурабишвили по вопросу «Платформы единства для Европы» и подтвердила, что активно включится в этот процесс.
Для справки, по заявлению президента Саломе Зурабишвили, стране необходимо единство, реальная цель и объединение живых сил вокруг этой единой цели. Как отметила президент, она готова взять на себя ответственность за формирование этой платформы и создать координационный центр при администрации президента, который объединит все конкретные предложения по европейским приоритетам и поможет сформировать совместный документ путем диалога и консенсуса.
«С этой трибуны предлагаю формулу и путь выхода из существующего тупика, чтобы не упустить этот уникальный шанс - мы предлагаем создать хартию будущего – «Платформу единства для Европы», - сказала Зурабишвили.
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