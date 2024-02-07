

Каладзе: Бюджет столицы составит 2 миллиарда лари

07.02.2024 12:10





В связи с бюджетом у нас есть некоторые изменения – бюджет 2024 года составляет миллиард 763 миллиона, а с упомянутыми изменениями, которые мы сегодня рассматриваем, бюджет столицы составит 2 миллиарда лари, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета.



По заявлению мэра Тбилиси, в текущем году мэрия дополнительно закупит 40 единиц 18-метровых автобусов.



«Хочу проинформировать общественность о бюджете. У нас есть некоторые изменения, которые мы хотим внести в существующий утвержденный бюджет, сегодня мы хотим все это обсудить на заседании правительства, потом это будет направлено в сакребуло. В бюджете отражаются переходящие остатки, состоящие из избыточных доходов. Также определенным компонентом являются средства, переданные на переходные проекты. Вы знаете, что бюджет на 2024 год составляет миллиард 763 миллиона, а с учетом упомянутых изменений, которые мы сегодня обсудим, бюджет столицы составит 2 миллиарда лари. За счет указанных дополнительных средств предусмотрена реализация различных важных муниципальных проектов.



Хочу сообщить, что мы начинаем процедуры для приобретения дополнительно 40 единиц 18-метровых автобусов. Изначально мы анонсировали закупку 200 единиц, но из-за того, что было недостаточно средств, приобрели только 160 единиц. В этом году мы хотим приобрести еще 40 единиц», - сказал Каха Каладзе.





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