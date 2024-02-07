

Партия «За Грузию» не присоединится к инициативе президента по созданию «Платформы единства для Европы»

07.02.2024 12:44





Партия «За Грузию» не присоединится к инициативе президента Грузии Саломе Зурабишвили по созданию «Платформы единства для Европы».



Депутат партии Михаил Даушвили объяснил причину решения и отметил, что в этой платформе участвуют люди, для которых и евроинтеграция, и выборы связаны с освобождением Михаила Саакашвили.



Несмотря на это, как отметил Даушвили, его партия уважает институт президента и призывает власти и оппозицию принять решение о том, что «президент должен избираться напрямую, гражданами, а не по той модели, которая существует сегодня».



«Мы не будем участвовать в этой платформе по простой причине. Одна из причин – там собрание людей, для которых европейская интеграция страны и выборы 2024 года связаны с освобождением Михаила Саакашвили. У нас нет общего с этими людьми», - заявил Михаил Даушвили.





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