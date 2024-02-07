

Президент выражает глубокую скорбь в связи с погибшими в результате стихии в Западной Грузии

07.02.2024 12:55





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила скорбь по поводу жертв стихийного бедствия в селе Нергеети Багдатского района и выразила соболезнования их семьям и родственникам.



«Выражаю глубокую скорбь в связи с людьми, погибшими в результате стихии в Западной Грузии. Выражаю соболезнования и поддержку их семьям и близким в эти трудные минуты.



Мы надеемся, что попавшие в бедствие люди, которых пытаются спасти наши спасатели, быстро и благополучно вернутся к своим семьям», — написала Зурабишвили в соцсети.



Для справки, оползень в еле Нергеети Багдатского района произошел поздно ночью.







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