

Президент начинает встречи с представителями политического спектра и гражданского общества

07.02.2024 13:02





Президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает встречи с представителями политического спектра и заинтересованными лицами гражданского общества. Об этом сообщает администрация президента.



Саломе Зурабишвили, представляя вчера парламенту годовой отчет, выступила с инициативой создания хартии будущей «Платформы единства Европы».



Как отметила президент, стране нужно спокойствие, защита, поэтому формула и способ выхода из нынешнего тупика – создать хартию на будущее.



В то же время большинство оппозиционных партий заявили, что подключеятся к этой инициативе президента.







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