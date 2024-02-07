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Президент начинает встречи с представителями политического спектра и гражданского общества


07.02.2024   13:02


Президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает встречи с представителями политического спектра и заинтересованными лицами гражданского общества. Об этом сообщает администрация президента.

Саломе Зурабишвили, представляя вчера парламенту годовой отчет, выступила с инициативой создания хартии будущей «Платформы единства Европы».

Как отметила президент, стране нужно спокойствие, защита, поэтому формула и способ выхода из нынешнего тупика – создать хартию на будущее.

В то же время большинство оппозиционных партий заявили, что подключеятся к этой инициативе президента.


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