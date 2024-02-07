

Кобахидзе назвал выступление президента в парламенте «обычной речью радикальной оппозиции» и «неинтересной»

07.02.2024 13:07





Кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что речь президента была «обычной речью радикальной оппозиции» и «неинтересной».



Кобахидзе отметил, что Зурабишвили намерена создать «псевдообъективную» политическую силу.



«Там не было ничего интересного. Единственное, что было интересно, она фактически подтвердила планы, о которых мы говорили. Очевидно, она намерена создать псевдообъективную политическую силу.



Для этого она уйдет в отставку в сентябре и примет участие в выборах. То, что мы можем считать с этого выступления, — единственное, что было интересным. Остальное было обычной речью представителя радикальной оппозиции», — сказал Кобахидзе.



Журналисты попросили Кобахидзе оценить заявление Зурабишвили, где президент заявил, что страной фактически правит Бидзина Иванишвили. В ответ Кобахидзе заявил, что «неинтересно комментировать фразы Саломе Зурабишвили».



Отметим, 6 февраля Саломе Зурабишвили выступила в парламенте Грузии в ранге президента в последний раз — срок ее полномочий заканчивается в сентябре 2024 года. Глава государства предстала перед депутатами, дипломатами, представителями Патриархии Грузии с отчетом за 2023 год.



При появлении Саломе Зурабишвили в зале заседаний стоя президента Грузии поприветствовали только представители оппозиции. Депутаты «Грузинской мечты» остались сидеть на местах — они не считают Зурабишвили президентом страны из-за «европейского турне» без разрешения правительства.



Лидер фракции партии власти Мамука Мдинарадзе, сидя на месте, ответил Зурабишвили на ее приветствие.





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