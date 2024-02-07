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Народный защитник просит ограничить в течение зимы процесс выселения лиц, которые теряют единственное жилье


07.02.2024   13:17


Сегодня Народный защитник Грузии обратился к Национальному бюро исполнения с предложением - ограничить в течение зимы процесс выселения тех лиц, которые лишаются единственного жилья.

Информацию об этом распространяет аппарат Народного защитника.

По их данным, исходя из принципов обоснованности и пропорциональности процедуры выселения, Народный защитник в своем обращении опирался на определения, общие замечания и лучшую практику международного пакта ООН об экономических, социальных и культурных правах и комитетов Европейской социальной хартии.

«Народный защитник заострил особое внимание на существующий в стране социально-экономический фон, учитывая который должна осуществляться интерпретация принципов и прав, установленных в Конституции Грузии. С этой точки зрения важно, чтобы процедура выселения обеспечивала справедливый баланс противоположных интересов и не способствовала тому, чтобы выселяемые лиц оказались в особо уязвимом положении», - говорится в информации.


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