|
|
|
«Программой реабилитации для детей с аутистическим спектром» смогут воспользоваться еще 250 детей
07.02.2024 13:25
По информации мэра Тбилиси Кахи Каладзе, с марта услуги предоставляемые в рамках реализуемой Мэрией Тбилиси «Программы реабилитации для детей с аутистическим спектром» получат еще 250 детей и подростков. Об этом мэр Тбилиси заявил сегодня, 7 февраля, на заседании столичного правительства.
По его словам, бенефициарам программы больше не придется стоять в очереди.
«На сегодняшний день в рамках городской сервисной программы здравоохранения и социального обслуживания получают услуги 1850 детей и подростков до 18 лет, а с марта их количество увеличится до 2100. При этом бюджет программы увеличится примерно на 1 350 000 лари. Стоимость ваучера мэрии Тбилиси на одного бенефициара составляет 5400 лари в год», — сказал Каха Каладзе.
Как сообщил мэр Тбилиси, к указанной программе было добавлено учреждение-поставщик услуг, и всего программу будут обслуживать 10 центров.
«В рамках программы детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра финансируются не менее часовых терапевтических сеансов, определенных по индивидуальному плану. В индивидуальном плане развития определяются адаптированные для пользователя программы занятия и их количество, которое проводится по согласованию с родителем/законным представителем пользователя программы», — отметил Каха Каладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна