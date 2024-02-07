

«Программой реабилитации для детей с аутистическим спектром» смогут воспользоваться еще 250 детей

07.02.2024 13:25





По информации мэра Тбилиси Кахи Каладзе, с марта услуги предоставляемые в рамках реализуемой Мэрией Тбилиси «Программы реабилитации для детей с аутистическим спектром» получат еще 250 детей и подростков. Об этом мэр Тбилиси заявил сегодня, 7 февраля, на заседании столичного правительства.



По его словам, бенефициарам программы больше не придется стоять в очереди.



«На сегодняшний день в рамках городской сервисной программы здравоохранения и социального обслуживания получают услуги 1850 детей и подростков до 18 лет, а с марта их количество увеличится до 2100. При этом бюджет программы увеличится примерно на 1 350 000 лари. Стоимость ваучера мэрии Тбилиси на одного бенефициара составляет 5400 лари в год», — сказал Каха Каладзе.



Как сообщил мэр Тбилиси, к указанной программе было добавлено учреждение-поставщик услуг, и всего программу будут обслуживать 10 центров.



«В рамках программы детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра финансируются не менее часовых терапевтических сеансов, определенных по индивидуальному плану. В индивидуальном плане развития определяются адаптированные для пользователя программы занятия и их количество, которое проводится по согласованию с родителем/законным представителем пользователя программы», — отметил Каха Каладзе.







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