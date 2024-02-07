

Глава МИД оппозиции: Если реально хотите увидеть прогресс Грузии, прочитайте отчет ЕС

07.02.2024 14:11





У каждой страны есть свои индивидуальные вызовы, где-то кто-то впереди, где-то кто-то позади, но если вы реально хотите увидеть прогресс Грузии, прочитайте отчет ЕС, - заявил кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на заседании комитета, отвечая на вопросы оппозиционных депутатов касательно отчета Индекса Восточного партнерства.



По его словам, Евросоюз не имеет никакой связи с отчетом Индекса Восточного партнерства, а сама платформа не берет на себя ответственность за отчет, так как опирается на оценки экспертов.



«Я не понимаю, почему вас радует любая негативная информация подобного типа. Если вы хотите узнать реальные оценки ЕС о пути евроинтеграции нашей страны, вам обязательно нужно прочитать сам доклад ЕС. Вообще, я не сторонник таких детальных оценок стран друг с другом - у всех стран есть свои индивидуальные вызовы, где-то кто-то впереди, где-то кто-то позади, но если вы реально хотите увидеть прогресс Грузии, прочитайте отчет ЕС.



Что касается индекса, к которому вы апеллируете, - этот отчет не имеет никакой связи с ЕС. Была также оценка этого со стороны ЕС, и даже сама платформа не берет ответственность за этот отчет, потому что созданный экспертами документ, который выражает оценки, принадлежит самим экспертам, и сама гражданская платформа не может взять ответственность за точность этой информации. Соответственно, я призываю вас прекратить вводить население в заблуждение», - сказал Дарчиашвили.





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