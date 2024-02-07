

Инджия: создадим параллельный с Женевским формат с Китаем — посмотрим, какой из них лучше

07.02.2024 15:06





Депутат от «Европейских социалистов» Фридон Инджия предлагает обсуждать вопросы оккупации, безопасности Грузии и положения вынужденно перемещенных лиц в результате войны 2008 года с Китаем.



Он выдвинул инициативу создать новый формат переговоров с Китаем — «параллельно с Женевским форматом» и призвал убедиться, «какой из них лучше».



Инджия заявил, что Женевский формат «существует уже 15 лет, и не было предпринято ни одного шага в плане деоккупации Грузии».



«Если вы посмотрите на ситуацию и интересы: Россия обналичила свои интересы — она представлена в Грузии, в 40 км от Тбилиси. Обсуждать тут нечего. США согласны с существующим статус-кво. Они не заинтересован в том, чтобы мы решили вопрос оккупации. Если мы решим это сделать, они больше не понадобятся.



Поскольку Китай стал нашим стратегическим партнером — он однозначно выступает за территориальную целостность и единство — лучше иметь второй формат параллельно с Женевским форматом, в котором будет задействован Китай.



Давайте посоревнуемся с этими двумя форматами, Женева, и откроем второй формат, в котором Китай будет лидировать, и посмотрим, какой из них победит. В противном случае прошло 15 лет, и ничего. Ваши заместители делают все, что в их силах, они пытаются сделать все, что в их силах, но это такой формат, что они ничего не могут сделать», — заявил Инджия.



Отметим, Фридон Инджия — один из тех, кто поддерживает риторику властей и требует запретить пропаганду ЛГБТ на уровне закона; считает, что если бы не дружба с США, «оккупации Грузии не случилось бы»; что третий президент Грузии Михаил Саакашвили — «агент, возглавивший американскую революцию в Грузии в 2003 году, в 2008 году он действовал по их приказу».



Напомним, Женевский переговорный формат был создан после августовской агрессии России против Грузии в 2008 году — на основании соглашения, которое было подписано 12 августа 2008 года. Четыре раза в год участники встречаются в Женеве.



Источник: SOVA

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