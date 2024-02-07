

Джапаридзе: Инициатива президента противостоит попытке «Грузинской мечты» расколоть общество, противопоставить людей

07.02.2024 15:10





По заявлению одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, «Лело» имеет свое видение по всем девяти рекомендациям Евросоюза и готово поделиться этим видением с партнерами и политиками, включенными в созданный президентом формат. Об этом Бадри Джапаридзе сообщил журналистам в администрации президента, где лидеры «Лело» встретились с Саломе Зурабишвили в связи с инициативой президента – создать «Платформу единства для Европы».



«Встреча с президентом была связана с ее инициативой, о которой она заявила в парламенте. Эта инициатива служит объединению проевропейских, т.е. прогрузинских сил вокруг главной цели страны. Она заключается в том, чтобы страна в как можно быстрее достигла того, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Это очень важная инициатива, именно та инициатива, которая противостоит попытке «Грузинской мечты» расколоть общество, противопоставить людей друг другу. Мы должны противопоставить этому шаги к объединению.



Мы должны сделать так, чтобы именно вокруг этой важной инициативы политические партии могли внести максимальный вклад в то, чтобы страна была готова выполнить все рекомендации, данные Евросоюзом, чтобы начать переговоры о вступлении. В связи с этим следует сказать, что у «Лело» готово свое видение по всем девяти рекомендациям, которым мы с удовольствием поделимся с партнерами, коллегами,политиками, работающими в созданном президентом формате», - сказал Бадри Джапаридзе.







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