

Дарчиашвили: Грузия станет членом ЕС — нравится это оппозиции или нет

07.02.2024 15:17





Кандидат в главы МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил члену оппозиционной партии «Лело» Ане Нацвлишвили, что вопрос «Европа лишает нас идентичности?» задан ему не по адресу.



Депутат призвала министра дистанцироваться или согласиться с заявлением его однопартийцев, которые заявляют, что «Европа заберет у нас что-то в обмен на статус, например идентичность, или заберет грузинскую культуру».

Дарчиашвили подчеркнул, что Грузия обязательно станет полноправным членом Европейского союза, «нравится вам <оппозиции> это или нет».



Илья Дарчиашвили призвал Ану Нацвлишвили принять участие в рабочих платформах, созданных в парламенте Грузии.

«Я хотел бы призвать Ану Нацвлишвили принять участие в рабочих платформах, созданных в парламенте Грузии, чтобы понять, как мы собираемся начать переговоры, каков будет наш план.



«Европа лишает нас <грузин> идентичности?» — не мне вы должны задавать этот вопрос! Европа — это выбор нашего народа. Мы обязательно станем полноправным членом ЕС, нравится вам это или нет», — подчеркнул кандидат в министры.

Дарчиашвили заявил, что правительство Грузии взяло на себя обязательство реализовывать 9 условий Еврокомиссии. А часть оппозиции не приходит, бойкотирует встречи — в частности партия «Лело».



«Если вам интересно, как мы откроем переговоры <с ЕС>, примите участие, и вы узнаете об этом», — ответил он Саломе Самадашвили — политсекретарю оппозиционной «Лело».







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