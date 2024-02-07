

Лидер партии «Гирчи-Больше свободы» принес в МИД Грузии обращения эмигрантов об открытии избирательных участков за рубежом

07.02.2024 15:23





Лидер партии «Гирчи-Больше свободы» Зураб Джапаридзе принес в МИД Грузии официальные обращения эмигрантов, которые просят открыть избирательные участки в городах их проживания за рубежом.



Как заявил Зура Джапаридзе, несмотря на то, что эмигранты начали собирать подписи с просьбой открыть избирательные участки за рубежом, а также обратились в МИД, никакого ответа от ведомства они до сих пор не получили.

«Министерство иностранных дел не отвечает грузинским эмигрантам. В более чем 65 городах начат сбор подписей, из них около 15 городов уже направили в МИД официальный запрос на открытие округа, но им не ответили.



Мы принесли официальные обращения на имя министра, где просим, что бы они официально подтвердили: в тех городах, где более 50 граждан Грузии находятся на консульском учете и просят открыть округ, там будет временно открыто дипломатическое представительство. А затем ЦИК будет дана возможность открыть участок. В том числе мы запрашиваем информацию о гражданах Грузии, состоящих на консульском учете, в каких городах они проживают, потому что проблема в том, что округа открываются только там, где есть дипломатические представительства, а не по месту жительства», — сказал Зураб Джапаридзе.



По его словам, копии документов представленных в МИД Грузии будут отправлены наблюдательным миссиям, которые прибудут в Грузию.



В ноябре 2023 года партии «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» представили новый проект к парламентским выборам – «Урна для голосования в твоем городе». Цель проекта — помочь грузинам, проживающим за рубежом, принять участие в парламентских выборах 2024 года.



Проект предусматривает открытие новых избирательных участков в городах других стран, где проживает много граждан Грузии, но нет грузинского консульства.



Согласно законодательству, ЦИК открывают избирательные участки за рубежом только на основании информации, предоставленной МИД. По данным ЦИК, избирательные участки за рубежом могут быть открыты не позднее 30-го дня до дня выборов и для не менее 50 и не более 3000 избирателей.







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