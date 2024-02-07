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Кобахидзе выражает соболезнования членам семей и родственникам погибших в селе Нергеети


07.02.2024   16:56


Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе выражает соболезнования членам семей и родственникам погибших в результате оползня в селе Нергеети Багдатского района.

«Выражаю соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Западной Грузии, унесшей жизни людей. Выражаю соболезнования их семьям, друзьям и родственникам», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Для справки, селе Нергеети Багдатского района поздно ночью произошел оползень, разрушивший четыре дома. На данный момент найдены четыре тела, спасен один гражданин, продолжаются поиски пяти человек.


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