

Кобахидзе выражает соболезнования членам семей и родственникам погибших в селе Нергеети

07.02.2024 16:56





Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе выражает соболезнования членам семей и родственникам погибших в результате оползня в селе Нергеети Багдатского района.



«Выражаю соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Западной Грузии, унесшей жизни людей. Выражаю соболезнования их семьям, друзьям и родственникам», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, селе Нергеети Багдатского района поздно ночью произошел оползень, разрушивший четыре дома. На данный момент найдены четыре тела, спасен один гражданин, продолжаются поиски пяти человек.







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