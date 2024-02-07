|
|
|
Кобахидзе выражает соболезнования членам семей и родственникам погибших в селе Нергеети
07.02.2024 16:56
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе выражает соболезнования членам семей и родственникам погибших в результате оползня в селе Нергеети Багдатского района.
«Выражаю соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Западной Грузии, унесшей жизни людей. Выражаю соболезнования их семьям, друзьям и родственникам», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Для справки, селе Нергеети Багдатского района поздно ночью произошел оползень, разрушивший четыре дома. На данный момент найдены четыре тела, спасен один гражданин, продолжаются поиски пяти человек.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна