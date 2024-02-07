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Представительство ЕС в Грузии соболезнуем семьям и друзьям тех, кто трагически погиб в результате стихийных бедствий
07.02.2024 16:59
Представительство Евросоюза выражает глубокую скорбь и соболезнует семьям и друзьям трагически погибших в результате стихийных бедствий в Аджарии и Имерети.
«Надеемся, что в результате спасательной операции удастся найти пропавших людей», — говорится в соболезновании.
Для справки, в результате обильного снегопада в нескольких местах горной Аджарии сошли лавины, развились оползневые процессы. В результате схода лавины в муниципалитетах Хуло и Кеда погибли два человека.
Кроме того, в селе Нергеети Багдатского района поздно ночью произошел оползень, разрушивший четыре дома. На данный момент найдены четыре тела, спасен один гражданин, продолжаются поиски пяти человек.
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