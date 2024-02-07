

Гарибашвили: Я скорблю о смерти выдающегося композитора Важи Азарашвили

07.02.2024 17:13





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили выражает скорбь в связи со смертью композитора, музыканта и педагога Важи Азарашвили.



«Я глубоко опечален смертью выдающегося композитора Важи Азарашвили.



Многогранное творчество господина Важи, симфоническая, эстрадная и камерная музыка, отличающаяся высоким профессионализмом и неповторимым почерком, снискала любовь многих поколений слушателей и заняла особое место в музыкальной сокровищнице Грузии.



Я искренне выражаю соболезнования членам семьи господина Важи, родственникам и грузинскому обществу в целом», — написал Гарибашвили в социальной сети.



Грузинский музыкант, композитор и педагог Важа Азарашвили скончался в возрасте 87 лет.





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