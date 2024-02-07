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Кобахидзе обещает увеличить финансирование государственных программ здравоохранения
07.02.2024 18:52
Здравоохранение является важнейшей сферой для нашей страны и населения. Одним из главных наших достижений является программа всеобщего здравоохранения, и естественно, продолжится универсальный охват населения этой программой. При этом финансирование государственных программ здравоохранения будет поэтапно увеличиваться, - об этом заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с оппозицией.
По словам Кобахидзе, будет обеспечено выполнение задач национальной стратегии психического здоровья.
«Продолжится обеспечение целевых групп жизненно важными медикаментами. Будет продолжена программа лечения за рубежом детей с онкологическим диагнозом. При сотрудничестве грузинских и зарубежных врачей в стране будут внедрены новейшие методы управления онкологическими заболеваниями. Продолжится строительство, реконструкция и оснащение существующих в собственности государства приоритетных стационарных учреждений и сельских амбулаторий, внимание также будет уделено усилению системы первичного здравоохранения», - отметил Кобахидзе.
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