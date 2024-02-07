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Кобахидзе: Равное социально-экономическое развитие регионов будет предметом нашей особой заботы
07.02.2024 19:29
Равное социально-экономическое развитие регионов будет предметом нашей особой заботы, - заявил, выступая в парламенте, кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, будет продолжено осуществление масштабных инвестиций для развития регионов.
«В том числе, в этом году завершится вторая фаза масштабного проекта обновленных регионов, и, естественно, продолжится особая поддержка высокогорных регионов», - отметил Ираклий Кобахидзе.
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